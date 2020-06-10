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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ УПАЛ ПОЧТИ НА 20%
18:00 10.06.2020
В январе-апреле 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь к уровню января-апреля 2019 г. упал на 19,9% и составил 18 358,6 млн долларов США.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт сократился на 19,1% до 8485,3 млн долларов, импорт – на 20,6% до 9873,3 млн долларов.
По итогам января-апреля 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 13,2%, импорт – на 11,9%.
Средние цены экспорта снизились на 6,7%, импорта – на 9,8%.
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