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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ПРЕДОСТАВИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ НА ПОЕЗД ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА


17:46 10.06.2020

Белорусская железная дорога (БЖД) ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с ненумерованными местами – городских линий и региональных линий экономкласса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ранее при проезде по электронному билету требовалось предъявлять документ, удостоверяющий личность. Теперь оформить электронный билет на поезда городских линий и региональных линий экономкласса на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» можно с указанием номера мобильного телефона пассажира. Новая функция доступна для абонентов всех белорусских мобильных операторов.

При контроле электронных билетов пассажир предъявляет бланк электронного билета на экране мобильного устройства или на бумажном носителе и ответ на USSD-запрос *147# с подтверждением номера телефона.

Новая функция введена в дополнение к действующему способу оформления электронных билетов (по документу, удостоверяющему личность).

С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам пользоваться дистанционными каналами продаж.

За 5 месяцев 2020 года через единый раздел «Услуги пассажирам» pass.rw.by и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» на поезда с ненумерованными местами купили 152,3 тысячи электронных билетов.

Официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд» доступно для бесплатного скачивания на смартфоны и планшеты на платформах Android и iOS.
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