ЕС и ПРООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси запустили онлайн-программу обучения для предпринимателей «Школа стартапов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ПРООН в Беларуси, «Школа стартапов» — это возможность повысить уровень своих знаний, получить практические навыки в бизнес-планировании, а также протестировать свою бизнес-идею под руководством опытных бизнес-экспертов.

Программа состоит из видеокурса, методического пособия и индивидуальных консультаций. Видеокурс и методическое пособие освещают наиболее актуальные для бизнеса темы: планирование предпринимательской деятельности, юридические основы и налогообложение. Консультанты в сфере финансового менеджмента расскажут о подготовке финансовой модели, оценке эффективности результатов и анализе рисков. Участники, успешно подготовившие концепции бизнес-планов для реализации на территории пилотных районов проекта, получат доступ к индивидуальным консультациям с бизнес-экспертами.

«Усилия по наращиванию экономического роста с целью устойчивого развития должны сопровождаться повышением квалификации предпринимателей, - сказала Александра Соловьева, постоянный представитель ПРООН в Беларуси. - Рост малого и среднего бизнеса в регионах является одним из стратегических приоритетов. Предоставляя начинающим и действующим предпринимателям доступ к дистанционному обучению, мы помогаем им получить новые знания в области эффективного использования ресурсов, оценки рисков и привлечения инвестиций».

Доступ к видеокурсу и методическому пособию доступен после прохождения регистрации по ссылке.

Дистанционная программа обучения «Школа стартапов» подготовлена в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.