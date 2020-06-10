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ЭКОНОМИКА РБ
ОНЛАЙН-ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ШКОЛА СТАРТАПОВ» ЗАПУСТИЛИ В БЕЛАРУСИ
17:37 10.06.2020
ЕС и ПРООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси запустили онлайн-программу обучения для предпринимателей «Школа стартапов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ПРООН в Беларуси, «Школа стартапов» — это возможность повысить уровень своих знаний, получить практические навыки в бизнес-планировании, а также протестировать свою бизнес-идею под руководством опытных бизнес-экспертов.
Программа состоит из видеокурса, методического пособия и индивидуальных консультаций. Видеокурс и методическое пособие освещают наиболее актуальные для бизнеса темы: планирование предпринимательской деятельности, юридические основы и налогообложение. Консультанты в сфере финансового менеджмента расскажут о подготовке финансовой модели, оценке эффективности результатов и анализе рисков. Участники, успешно подготовившие концепции бизнес-планов для реализации на территории пилотных районов проекта, получат доступ к индивидуальным консультациям с бизнес-экспертами.
«Усилия по наращиванию экономического роста с целью устойчивого развития должны сопровождаться повышением квалификации предпринимателей, - сказала Александра Соловьева, постоянный представитель ПРООН в Беларуси. - Рост малого и среднего бизнеса в регионах является одним из стратегических приоритетов. Предоставляя начинающим и действующим предпринимателям доступ к дистанционному обучению, мы помогаем им получить новые знания в области эффективного использования ресурсов, оценки рисков и привлечения инвестиций».
Доступ к видеокурсу и методическому пособию доступен после прохождения регистрации по ссылке.
Дистанционная программа обучения «Школа стартапов» подготовлена в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.
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