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ЭКОНОМИКА РБ
УЖЕ В ИЮНЕ БЕСПЛАТНЫЙ WIFI ПОЯВИТСЯ НА ОДНОМ ИЗ ТРАМВАЙНЫХ МАРШРУТОВ МИНСКА
17:20 10.06.2020
Уже в июне опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет будет осуществляться на одном из трамвайных маршрутов Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
В перспективе к этому проекту планируют присоединить все виды общественного транспорта столицы.
Новшество будет полезно не только для пассажиров. WiFi в транспорте позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона.
Такая возможность – результат государственно-частного партнерства. Компания, которая реализует проект, будет предоставлять беспроводной интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть.
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