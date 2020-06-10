ЭКОНОМИКА РБ

УЖЕ В ИЮНЕ БЕСПЛАТНЫЙ WIFI ПОЯВИТСЯ НА ОДНОМ ИЗ ТРАМВАЙНЫХ МАРШРУТОВ МИНСКА

17:20 10.06.2020 Уже в июне опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет будет осуществляться на одном из трамвайных маршрутов Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». В перспективе к этому проекту планируют присоединить все виды общественного транспорта столицы. Новшество будет полезно не только для пассажиров. WiFi в транспорте позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона. Такая возможность – результат государственно-частного партнерства. Компания, которая реализует проект, будет предоставлять беспроводной интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть.