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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 12 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
17:11 10.06.2020
12 июня 2020 года заместитель начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской региональной таможне, задать вопросы можно будет с 11.00 до 13.00 по телефону: (80222) 29-90-03.
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