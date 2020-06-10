12 июня 2020 года заместитель начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская проведет «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской региональной таможне, задать вопросы можно будет с 11.00 до 13.00 по телефону: (80222) 29-90-03.