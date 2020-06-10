Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. – 103,2%, сообщает Национальный статкомитет Беларуси.

Согласно информации, продовольственные товары в мае подешевели по сравнению с апрелем на 0,6 процентных пункта, с начала года – подорожали на 2,8%.

Цены на непродовольственные товары в мае текущего года по сравнению с апрелем выросли на 0,4 процентных пункта, с начала года – на 3,2%.

Услуги подешевели в апреле незначительно - на 0,03%, с начала года - увеличились на 3,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. – 102,4%.