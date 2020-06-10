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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ В МАЕ СНИЗИЛИСЬ НА 0,1 ПРОЦЕНТНЫЙ ПУНКТ, С НАЧАЛА ГОДА – ВЫРОСЛИ НА 3,2%
16:33 10.06.2020
Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. – 103,2%, сообщает Национальный статкомитет Беларуси.
Согласно информации, продовольственные товары в мае подешевели по сравнению с апрелем на 0,6 процентных пункта, с начала года – подорожали на 2,8%.
Цены на непродовольственные товары в мае текущего года по сравнению с апрелем выросли на 0,4 процентных пункта, с начала года – на 3,2%.
Услуги подешевели в апреле незначительно - на 0,03%, с начала года - увеличились на 3,8%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. – 102,4%.
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