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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЗЛИМИТНАЯ СВЯЗЬ ОТ А1 ПОМОГАЕТ МЕДИКАМ В ГРОДНО УСКОРИТЬ РАБОТУ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
16:20 10.06.2020
Компания А1 продолжила поддержку социального проекта Heart team и передала гродненским медикам 35 SIM-карт с безлимитным доступом в интернет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, благодаря этому уже 32 врачебные бригады Гродненской областной станции скорой медицинской помощи могут оперативно вносить данные о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сразу же обмениваться ими со стационаром.
С инициативой Heart team еще в прошлом году выступил Гродненский областной клинический кардиологический центр, а также Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома. Для
начала планшетами со специальным приложением и подключенными SIM-картами А1 оснастили 17 медицинских бригад. В этом году при поддержке компании работают уже 32 бригады.
На планшетах Heart team установлено программное обеспечение Salutis, работающее на основе SIM-карт с подключенным пакетом безлимитной 3G-связи от A1. Неограниченный круглосуточный доступ к сети позволяет медикам обмениваться любым объемом данных.
Нововведение позволило обеспечить оперативную связь с кардиоцентром, куда доставляют большинство пациентов в тех случаях, когда необходима экстренная госпитализация. Три планшета находятся в стационаре: один у дежурного кардиолога в приемном покое, второй – у реаниматолога, третий – у хирурга. Еще при осмотре на дому бригада скорой помощи заполняет на планшете специальную форму в мобильном приложении – и данные сразу же попадают и в стационар. Пол, возраст, состояние и степень тяжести, показатели электрокардиограммы, дата и время поступления жалоб – эта информация помогает подготовить приемный покой и операционную для пациента, пока он еще находится в дороге, а значит максимально оперативно оказать ему необходимую помощь.
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