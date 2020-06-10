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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ НАХОДИЛОСЬ 1,5 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15:58 10.06.2020
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов на 1 июня 2020 года, составило 1715 дел.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них о банкротстве организаций частной формы собственности – 1517 дел (88,45% от общего количества).
В производстве экономического суда Минска находится 36,97% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (634 дела).
На 1 июня 2020 года в производстве экономических судов Беларуси числится 198 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.
Так, экономическим судом города Минска возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Партизанского района Минска».
Экономическим судом Минской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении открытого акционерного общества «Слуцкий пивоваренный завод».
В отчетном периоде экономическим судом Гомельской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельреставрация».
В мае 2020 года экономическим судом Могилевской области на основании части 6 статьи 51 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Кричевгрузавто».
Кроме того, экономическим судом Могилевской области в отчетном периоде завершены ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Могилевский ремонтный завод» и открытого акционерного общества «Казимировский опытно-экспериментальный завод».
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