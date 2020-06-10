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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО БОЛЕЕ 51 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
15:11 10.06.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июня 2020 года выросло до более 51 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси на 10 июня зарегистрированы 51 тыс. 066 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 25 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 801 человека, число смертей от COVID-19 - на 6.
Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 659 тыс. 565 тестов.
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