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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЧАСТНЫХ КОМПАНИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ


15:03 10.06.2020

Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы. Об этом он заявил 10 июня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

"В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он попросил главу своей администрации Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управделами Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.

"На госпредприятиях такого нет, - сказал Лукашенко. - И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц - за то, что выкинули безосновательно".
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