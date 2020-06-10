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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СОКРАЩАЮТ ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ЧАСЫ ПИК
14:50 10.06.2020
В столице сокращают интервалы движения общественного транспорта в часы пик.
Как сообщает Telegram-канал «Минск.Официально», вечером 9 июня горожане могли добраться домой с меньшим количеством попутчиков в автобусах по маршрутам №37, №42, №99 и №100. В часы пик здесь пустили дополнительный подвижной состав.
С 10 июня в утренние и вечерние часы пик дополнительные составы запустят и в метро. Интервал движения поездов сократится с 2,5 до 2 минут на обеих линиях. Также утром будут чаще ходить троллейбусы маршрута №36. На трамвайном маршруте №6 пустят два дополнительных вагона.
«В столице проводится постоянный мониторинг пассажиропотока на маршрутах как наземного городского транспорта, так и в подземке. Подвижной состав оперативно добавляют на переполненных маршрутах», - говорится в сообщении.
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