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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКУ ЛЕКАРСТВ ЗАПУСТИЛИ В ВИТЕБСКЕ


14:15 10.06.2020

Сети аптек ADEL и «Добрыя лекi» запустили экспресс-доставку медицинских изделий и препаратов в Витебске.

Теперь аптечные лекарства стали развозить по домам вдвое быстрее. Раньше лекарства доставляли в режиме «сегодня на завтра». Однако, как только спрос на них в Витебске на 67% превысил прогнозы, возникла потребность в экспресс-доставке. На ней же настаивали постоянные покупатели, делавшие заказы повторно.

«Более 70% обращений составляют заказы на лекарственные средства – прежде всего, препараты кардиологической группы, жаропонижающие, венотонизирующие, противоаллергические препараты. Основная группа лекарств чаще всего применяется ежедневно. А потому доставка день в день имеет решающие значение для покупателя. В связи с ростом числа онлайн-заказов и обращений самих покупателей с просьбой доставлять в день заказа мы решили пойти навстречу жителям Витебска и перейти на режим доставки «сегодня на сегодня». Витебск стал первым городом в Беларуси, жители которого начали получать лекарства на дом в тот же день», – пояснили в холдинге «Аптека Групп».

Новый режим доставки не повлияла на стоимость, которая осталась прежней. Курьеры развозят заказы от 30 рублей, еще три – компенсация работы службы. Заказывать с доставкой на дом или в ближайший пункт самовывоза можно все безрецептурные лекарства, медицинские изделия и технику, товары для здорового питания, косметику, средства гигиены и товары по уходу за детьми.

Доставка не распространяется на психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества. Кроме того, пока не будут развозить биологически-активные добавки и лекарства, требующие соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке.

Пока торговать препаратами вне аптек разрешено до 1 июля. Такое право получили 29 организаций, которые включены в список правительства.
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