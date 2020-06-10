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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИДЕТ ПОИСК ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ В ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИИ


13:57 10.06.2020

В Беларуси 10 июня начался прием заявок на участие в конкурсе «Инновации в онлайн-образовании».

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, главная его цель – найти талантливых педагогов и методистов, которые могут создавать учебные программы онлайн-образования с использованием новых идей и подходов для детей от 5 до 12 лет.

По информации Гомельского облисполкома, учебные программы онлайн-курсов конкурсанты могут представить по нескольким направлениям. В их числе – математика, окружающий мир, английский язык, творчество (рисование, музыка и т.д.), развитие когнитивных способностей (память, внимание, интеллект), эмоциональный интеллект.

Прием конкурсных работ проходит на сайте конкурса и продлится до 31 июля. А итоги конкурса подведут 11 августа.

В качестве награды победители получат денежные призы. Так, за первое место предусмотрена 1 тыс. белорусских рублей, за второе – 600 рублей, за третье – 400 рублей. Кроме того, у авторов лучших проектов появится возможность воплотить их в жизнь, совместно с резидентом Гомельского технопарка, компанией «Кидскей» (обучает детей чтению с использованием собственных методик и онлайн-платформы).

Конкурс проводится по инициативе «Кидскей» при поддержке главного управления образования облисполкома и администрации Гомельского технопарка.
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