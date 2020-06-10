До конца июня УП «Беллесэкспорт» планирует отправить в Китай третий контейнерный поезд с пиломатериалами. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Согласно информации, на этой неделе из Колядичей в Сучжоуси (КНР) был отправлен второй контейнерный поезд Минлесхоза с пиломатериалами. Производители продукции – лесохозяйственные учреждения Минской области, а реализацией занималось УП «Беллесэкспорт».

В составе поезда - 44 контейнера с общим объемом 1830 м3 пиломатериалов. Поезд идет по так называемому Новому шелковому пути. Ожидается, что белорусские пиломатериалы прибудут в Китай в течение 10-12 дней. Это в 4 раза быстрее, нежели морским путем.

Отметим, что впервые контейнерный поезд с пиломатериалами лесхозов был отправлен в Китай в апреле этого года. Тогда общий объем отправленной поездом продукции достиг 1613 м3.

Обе стороны остались довольны новым форматом сотрудничества. Ранее поставка продукции осуществлялась исключительно морским путем и с помощью иностранных посредников, что сказывалось на конечной стоимости продукции.

Выход на прямых покупателей, а также начало поставок продукции контейнерными поездами позволят белорусским лесхозам не только закрепиться на китайском рынке, но и быть на нем конкурентоспособными.

Сегодня китайские партнеры заинтересованы в приобретении елового и соснового обрезного материала, прорабатывается вопрос также поставки продукции из лиственных насаждений.

В перспективе будут организованы ежемесячные поставки произведенных лесхозами Беларуси пиломатериалов в Китай.