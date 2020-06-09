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ЭКОНОМИКА РБ
СТАНЦИЮ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ СТРОЯТ В КЛИМОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
13:00 10.06.2020
В деревне Осмоловичи Климовичского района строят станцию обезжелезивания.
Как пишут «Могилевские ведомости», в июне такой объект должен уже заработать. Сейчас здесь активно ведутся работы.
В текущем году в Климовичском районе планируется построить станции обезжелезивания также в агрогородках Родня, Малашковичи и Звенчатке.
В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-202 годы в 2019 году на Климовщине уже построили несколько станций обезжелезиваний. Новые объекты появились в райцентре на территории бывшего лицея и в городской роще, а также в агрогородках Тимоново, Полошково, Милославичи, деревнях Хотень и Барсуки. После введения станций качество воды существенно улучшилось.
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