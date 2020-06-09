В деревне Осмоловичи Климовичского района строят станцию обезжелезивания.

Как пишут «Могилевские ведомости», в июне такой объект должен уже заработать. Сейчас здесь активно ведутся работы.

В текущем году в Климовичском районе планируется построить станции обезжелезивания также в агрогородках Родня, Малашковичи и Звенчатке.

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-202 годы в 2019 году на Климовщине уже построили несколько станций обезжелезиваний. Новые объекты появились в райцентре на территории бывшего лицея и в городской роще, а также в агрогородках Тимоново, Полошково, Милославичи, деревнях Хотень и Барсуки. После введения станций качество воды существенно улучшилось.