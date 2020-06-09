Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) объявил итоги конкурса «Компетентность» за 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, по результатам анализа и обработки заявок и представленных претендентами материалов конкурсной комиссией определены победители в следующих номинациях: «Испытания» (16 лабораторий (центров)), «Метрологическое обеспечение: калибровка и поверка» (5 организаций), «Сертификация систем менеджмента» (4 организации), «Сертификация персонала» (2 организации), «Сертификация продукции и услуг» (4 организации).

Конкурс проводится Белорусским государственным центром аккредитации (БГЦА) ежегодно с целью определения и поощрения лабораторий и органов по сертификации, которые демонстрируют высокий уровень компетентности в течение последних лет, совершенствуют свою деятельность с учетом международной практики, благодаря чему повышается репутация отечественных производителей как надежных бизнес-партнеров.

Всемирный день аккредитации международное сообщество отмечает 9 июня. Этот праздник был учрежден в 2008 г. по инициативе Международного форума по аккредитации (IAF) и Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) с целью повышения осведомленности общественности о роли аккредитации в различных сферах деятельности.

В 2020 г. он проходит под девизом «Аккредитация: повышая безопасность пищевой продукции».

Данная тематика выбрана не случайно. Во всем мире наличие безопасных и качественных продуктов питания является важным условием поддержания надлежащего уровня жизни и укрепления здоровья. Небезопасные продукты питания являются причиной большого количества заболеваний пищевого происхождения и несут угрозу здоровью человека.

В настоящее время в Беларуси функционирует Национальная система аккредитации, которая отвечает международным требованиям.

В реестр Национальной системы аккредитации включено 2 317 испытательных (из них – 503 лаборатории по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции), 170 поверочных и 48 калибровочных лабораторий, 118 органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала (из них – 29 по сертификации пищевой и сельскохозяйственной продукции, 25 – по сертификации систем менеджмента в данной сфере), 18 инспекционных органов, 1 медицинская лаборатория, 1 провайдер проверки квалификации и 2 органа по сертификации Халяль.

Беларусь в лице органа по аккредитации – БГЦА – с 2018 г. является подписантом многосторонних соглашений о признании результатов оценки соответствия с международными организациями по аккредитациями ILAC и IAF и Европейской организацией по аккредитации (ЕА).

Национальная система аккредитации подтвердила соответствие европейским и международным требованиям в сфере испытаний, калибровки, сертификации продукции, персонала, систем менеджмента, а также расширила сферу признания по таким направлениям, как аккредитация инспекционных органов, медицинских лабораторий, провайдеров проверки квалификации.

В связи с участием в соглашениях о признании Госстандартом совместно с БГЦА проводятся планомерные мероприятия по содействию диверсификации белорусского экспорта продукции и услуг. В их числе: предоставление разъяснений белорусским производителям в части порядка действий для оценки соответствия производимой продукции для ее поставки на зарубежные рынки (пошаговый алгоритм действий); предоставление права нанесения комбинированного знака/текстовой ссылки ILAC MRA/IAF MLA на документы по оценке соответствия и ведение в цифровой платформе «Аккредитация» соответствующей базы данных; проведение совместных с Эмиратским агентством по стандартизации и метрологии и Эмиратской национальной системой аккредитации оценок отечественных органов по сертификации с целью допуска продукции белорусских предприятий на рынки государств Персидского залива; поддержание необходимых условий для участия системы лесной сертификации Республики Беларусь в Международной системе по сертификации лесов и лесной продукции (PEFC) с целью осуществления поставок леса и древесины за рубеж; ведение белорусской части международной базы данных сертификатов на системы менеджмента IAF CERTSEARCH, которая предоставляет предприятиям и органам госуправления по всему миру возможность цифровой проверки сертификации любой организации.

Таким образом, участие в многосторонних соглашениях о признании является отправной точкой для белорусских производителей, специалистов органов по оценке соответствия, регулирующих органов, специалистов различных отраслей, чтобы сесть за стол переговоров и проработать вопросы о снятии издержек – с дилерами, производителями, импортерами, торговыми партнерами.