26 июня на площадке «БУТБ-Имущество» пройдут электронные торги земельными участками.

Как сообщает ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на продажу выставлены 12 участков в получасе езды от МКАД - в деревнях Алексеевка, Березина, Серафимово и Чуриловичи.

Цены от 14 до 30 тыс. белорусских рублей.

Обзор участков с фото и географическими координатами опубликован на портале realt.by.