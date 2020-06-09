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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЛОЩАДКЕ «БУТБ-ИМУЩЕСТВО» 26 ИЮНЯ ПРОЙДУТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
12:15 10.06.2020
26 июня на площадке «БУТБ-Имущество» пройдут электронные торги земельными участками.
Как сообщает ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на продажу выставлены 12 участков в получасе езды от МКАД - в деревнях Алексеевка, Березина, Серафимово и Чуриловичи.
Цены от 14 до 30 тыс. белорусских рублей.
Обзор участков с фото и географическими координатами опубликован на портале realt.by.
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