Белорусский государственный университет (БГУ) занимает 317 место в рейтинге лучших университетов мира QS, опубликованном 10 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, университет улучшил свои показатели на 34 позиции среди 1002 ранжируемых вузов. Это лучший результат за всю историю участия в данном рейтинге, который приближает белорусский вуз к престижному 1% лучших университетов мира.

Напомним, в 2019 году БГУ размещался на 351 позиции, в 2018 году – 354, 2017 – 334. Из других белорусских вузов в QS представлен только БНТУ, сохранивший свои позиции в группе 801–1000. Всего в мире насчитывается около 30 000 вузов.

Глобальный рейтинг университетов QS является самым популярным и упоминаемым в мире источником информации об университетах. Его критериями выступают количественные данные о высшем учебном заведении, цитирование научных трудов за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы порядка миллиона независимых академических экспертов и работодателей со всего мира. Последнему индикатору отводится 50 % ранжируемой оценки. Положительная динамика БГУ в QS обусловлена ростом этих показателей. В частности, за счет улучшения репутации и увеличения числа иностранных обучающихся.

Согласно новой версии рейтинга БГУ впервые опередил польские университеты и традиционно вузы Литвы, Латвии и Украины: Варшавский университет разместился на 321 месте, Вильнюсский университет – 423, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 477, Рижский технический университет – 701. Из эстонских вузов лучшие позиции у Университета Тарту (285). Российский список вузов в рейтинге QS представлен 28 учреждениями. Лидерами остаются МГУ им. М.В. Ломоносова (74), Санкт-Петербургский государственный университет (225) и Новосибирский государственный университет (228).

Тройку лидеров QS составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

Рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства оценивают деятельность первой тысячи. Представленность в данном «шорт-листе» является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Кроме того, международная рейтинговая оценка существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами. К слову, в Туркменистане будут признаваться только дипломы зарубежных университетов, входящих в первую 1000 вузов.

Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 12 агентств.