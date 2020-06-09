В Беларуси из донорской иммунной плазмы с большим количеством активных антител к COVID-19 планируют извлекать специфический иммуноглобулин. Об этом сообщил 9 июня в ходе видеобрифинга в Национальном пресс-центре директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

По его словам, закуплены тесты, которые позволяют определять не только наличие в крови антител к коронавирусной инфекции, но их количество и активность. Это позволяет выбирать более активную плазму. Если получится собрать достаточное количество такой плазмы, то при наличии хотя бы 50-60 литров можно будет запустить проект и получить специфический иммуноглобулин — «антиковид». Вводиться он будет внутримышечно либо внутривенно.

Как отметил Федор Карпенко, соответствующая работа в настоящее время ведется, так что, возможно, специфический иммуноглобулин будет получен в Беларуси.

Производить «антиковид» будут в филиале РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Ганцевичах, на котором сейчас выпускают препараты из донорской плазмы.