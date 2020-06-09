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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 382 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВА


10:54 10.06.2020

На начало 2020 года в Витебской области насчитывалось 382 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2020 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 33,9 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 21,3 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 61,8%, пахотные – на 57,4%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах на 62,8%, в том числе продукции растениеводства – в 2,2 раза, животноводства снизился – на 32,8%.

Возросла доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2019 году она составила 0,9% (в 2010 году – 0,6%), в производстве продукции растениеводства – увеличилась с 0,7% до 1,8%, животноводства – снизилась с 0,4% до 0,3%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю в предыдущем году приходилось 82,9% производимой фермерами продукции.

В 2019 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 17,9 тыс. тонн, картофеля – 22,4 тыс. тонн, овощей – 11,2 тыс. тонн.

Располагая 2,4% от общей площади сельскохозяйственных земель в области, фермерские хозяйства в 2019 году производили 5,3% общеобластного объема овощей, 3,5% картофеля, 1,9% зерна. При этом доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,3 раза, картофеля – в 2,9 раза, зерна – в 1,6 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2019 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,2%, молока – 0,5%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 8,1%.
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