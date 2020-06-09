|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ МАГАЗИН-БАР BELTAMOZSERVICE ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
10:33 10.06.2020
Первый магазин-бар BELTAMOZSERVICE открылся в Минске. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в РУП «Белтаможсервис».
Как известно, одним из направлений деятельности предприятия является импорт алкогольной продукции. Долгое время находясь на данном рынке, Белтаможсервис занимался в большей степени оптовой торговлей для крупных отечественных ритейлеров.
«С учетом имеющего опыта и соответствующих возможностей было решено организовать розничную торговую сеть по продаже продукции собственного импорта, где покупатель сможет приобрести продукцию по цене «специмпортера», - рассказали в «Белтаможсервисе»
Концепция магазина-бара заключается в следующем: покупатель должен иметь возможность не только приобрести эксклюзивные алкогольные напитки, а также их продегустировать.
Основной ассортимент продукции представлен зарубежными производителями из Франции, Испании, Италии, Венгрии, Молдовы, Украины, Армении, Грузии. Ассортимент будет постоянно расширяться.
В магазине-баре можно выпить чашку кофе и заказать легкие закуски.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
Курсы в банках
на 10.06.2020
Конвертация в банках
на 10.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте