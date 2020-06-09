Первый магазин-бар BELTAMOZSERVICE открылся в Минске. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в РУП «Белтаможсервис».

Как известно, одним из направлений деятельности предприятия является импорт алкогольной продукции. Долгое время находясь на данном рынке, Белтаможсервис занимался в большей степени оптовой торговлей для крупных отечественных ритейлеров.

«С учетом имеющего опыта и соответствующих возможностей было решено организовать розничную торговую сеть по продаже продукции собственного импорта, где покупатель сможет приобрести продукцию по цене «специмпортера», - рассказали в «Белтаможсервисе»

Концепция магазина-бара заключается в следующем: покупатель должен иметь возможность не только приобрести эксклюзивные алкогольные напитки, а также их продегустировать.

Основной ассортимент продукции представлен зарубежными производителями из Франции, Испании, Италии, Венгрии, Молдовы, Украины, Армении, Грузии. Ассортимент будет постоянно расширяться.

В магазине-баре можно выпить чашку кофе и заказать легкие закуски.