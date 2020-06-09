Внедрение рационализаторского предложения в ОАО «Витебскхлебпром» позволило сэкономить в 1-м квартале 2020 года 25,8 т у.т. Об этом сообщил главный специалист Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Евгений Скоромный.

Он рассказал, что в целях сокращения энергозатрат на производство хлебобулочных изделий в 2019 году в цехе №2 ОАО «Витебскхлебпром» благодаря рационализаторскому предложению было внедрено мероприятие «Нагрев воздуха для расстойного шкафа отходящими газами печи», которое предполагает установку рекуператора собственного производства на дымоотводящей трубе печи. Шкаф используется для расстойки теста, где в ходе тепловой обработки для готовых изделий создается определенный уровень температуры и влажности.

В основе указанного мероприятия лежит теплопередача - физический процесс передачи тепла от более нагретого объекта к менее нагретому. Принцип устройства рекуператора сводится к разделительной стенке, омываемой с одной стороны дымовыми газами, а с другой– нагреваемым воздухом или газом.

Мероприятие реализовано на хлебопекарной печи Mondial Matic. Температура отходящих газов, согласно режимной карты, равна 260 град. Средняя температура внешней поверхности дымоотводящей трубы на отрезке 2,5 м равна 200 град. Диаметр дымоотводящей трубы 300 мм. На указанном отрезке дымоотводящая труба помещена в цилиндрический кожух большего диаметра (450 мм). Таким образом формируется камера, воздух в которой нагревается от поверхности дымоотводящей трубы. Нагретый воздух продувается в противопоток к направлению движения дымовых газов и направляется в расстойную камеру для поддержания необходимых температурных параметров.

Работы по монтажу и наладке были выполнены собственными силами предприятия. Затраты на реализацию данного мероприятия составили 1300 руб. Экономия энергоресурсов за 4-й квартала 2019 г. составила 25,5 т у.т.