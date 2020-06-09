Запрет на посещение леса введен в 15 районах Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО), запрет на посещение леса введен в Дзержинском, Клецком, Минском, Молодечненском, Несвижском, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском, Вилейском, Крупском, Слуцком, Любанском и Червенском районах на основании принятых решений местных исполнительных и распорядительных органов.

При наступлении III класса пожарной опасности вводится ограничение на: въезд на территорию лесного фонда транспортных средств; разведение гражданами костров, использование открытого огня на территории лесного фонда; проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства; организацию и проведение массовых мероприятий.

При нарушении требований о запрете (ограничении) виновные лица будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 15.29 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде предупреждения или штрафа в размере до 20 базовых величин.

Заметив в лесу пожар, необходимо принять меры к его ликвидации, а при невозможности ликвидировать – немедленно сообщить в лесхоз, лесничество, работникам лесной охраны или в МЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Минщины выявлено 104 случая лесных возгораний на общей площади 135,0 га.