Концерн «Белгоспищепром» утвердил Положение о порядке приема и рассмотрения заявлений о предоставлении возмещения части расходов на проведение оценки соответствия продукции в иностранных государствах.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, документ утвержден в соответствии с указом от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта».

Ознакомиться с образом заявления можно на сайте концерна.