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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ОПУБЛИКОВАЛ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
09:38 10.06.2020
Концерн «Белгоспищепром» утвердил Положение о порядке приема и рассмотрения заявлений о предоставлении возмещения части расходов на проведение оценки соответствия продукции в иностранных государствах.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, документ утвержден в соответствии с указом от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта».
Ознакомиться с образом заявления можно на сайте концерна.
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