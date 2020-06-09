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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ОТКРОЕТ В ИЮНЕ РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ПО МАРШРУТУ СВЕТЛОГОРСК-ЖЛОБИН-МИНСК
18:10 09.06.2020
В июне Белорусская железная дорога (БЖД) откроет регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, завершается электрификация участка Жлобин-Подольский-Светлогорск-на-Березине. В настоящее время начаты испытательные и приемочные работы с последующим вводом электрифицированного участка в опытную эксплуатацию.
Для организации пассажирского сообщения, связывающего Светлогорск со Жлобином и Минском, разработан график движения поездов межрегиональных линий составами ЭПр и ЭР9.
Электрификация участка Жлобин-Подольский-Светлогорск-на-Березине и открытие регулярного движения электропоездов – это один из этапов реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров протяженностью 141 км, который планируется завершить до конца 2021 года. Это в перспективе позволит организовать движение пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге по данному маршруту.
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