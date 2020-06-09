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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ ЦТ НАЧНЕТСЯ В БЕЛАРУСИ С 24 ИЮЛЯ


18:01 09.06.2020

Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля, а по резервным дням - с 29 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, абитуриенты успеют подать документы для участия в конкурсах в вузы и колледжи.

Вступительная кампания в этом году имеет некоторые особенности, вызванные эпидситуацией. Если говорить об организации централизованного тестирования, то для абитуриентов будут созданы максимально комфортные и безопасные условия. Организована запись в виде двух этапов: первый является дистанционным, когда абитуриент заполняет предоставленный ему на сайте РИКЗ электронный бланк заявления и отправляет в тот пункт тестирования, который считает удобным для себя.

Абитуриент имеет возможность зарегистрироваться в любом пункте для прохождения ЦТ, причем необязательно даже в том, с которым ведет переписку. После того, как заявление отправлено, оно рассматривается пунктом регистрации, и на адрес абитуриента приходит счет, по которому нужно оплатить регистрацию документов на ЦТ. И либо сразу же приходит предложение, когда лучше прийти в пункт регистрации, либо поступающий может воспользоваться услугой выбора удобного для себя времени и даты посещения.

А вот структура тестов и их сложность не изменяются. Централизованное тестирование в этом году начнется с 25 июня. Чтобы создать максимально комфортные и безопасные условия для абитуриентов, массовые предметы, русский язык и математика, будут сдаваться в два дня.

В министерстве обращают внимание: те, кто получил пропуска до того, как было принято решение о переносе сроков проведения централизованного тестирования, должны руководствоваться таблицей соответствия дат, которая есть на сайте РИКЗ и Минобразования. Например, русский язык с 15 июня переносится на 26-е. При этом менять пропуск не надо. Те же, кто получил пропуска позже, сдадут этот предмет 27 июня. Надо отметить, что сам абитуриент по русскому и математике не может выбрать один из двух дней: число аудиторий ограничено, созданы определенные комиссии, строго под счет подвозятся фельдъегерской службой бланки заданий и ответов. Кроме того, идет предварительная жеребьевка абитуриентов по аудиториям, поэтому не в свой день поступающий не попадет на тестирование. Все сделано, чтобы создать благоприятные условия для посещения пункта тестирования, а во время самого испытания обеспечить рассадку в аудиториях на безопасной дистанции, исходя из требований, которые рекомендует Министерство здравоохранения.

Утвержденный график централизованного тестирования позволяет в немного более сжатые сроки, но реализовать все условия информационной безопасности и надежности, чтобы бланки ответов прошли необходимую верификацию и были проверены в течение 10 рабочих дней.
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