|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ КОМПАНИЯ НАЧАЛА ВЫПУСКАТЬ КОНФЕТНУЮ СЕРИЮ ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ
17:47 09.06.2020
«Савушкин продукт» первым в стране начал выпускать конфетную серию глазированных сырков.
«Коровка» и «Трюфель» повторяют культовые конфеты по вкусу, а найти их можно на молочных витринах магазинов и торговых сетей страны.
Новинки открывают в Беларуси новый класс десертных глазированных сырков. Их готовит «Савушкин продукт» по собственным рецептам из творожного сыра, глазури и наполнителя со вкусом конфет. Технологи постарались максимально приблизить их к известным с детства «Коровке» и «Трюфелю».
Конфетная серия представлена двумя сырками. «Коровка» приготовлена из творожного сыра и покрыта карамельной глазурью, а узнаваемый вкус ей придает особый наполнитель с ароматом сливочной помадки. «Трюфель» в свою очередь – детально подобранное сочетание шоколада, миндаля и ванили. Сверху сырок щедро полит шоколадной глазурью.
«В Беларуси растет спрос на молочные десерты с яркими нестандартными вкусами. Конфетные сырки – как раз из числа новых направлений. Они наверняка заинтересуют любителей культовых конфет «Коровка» и «Трюфель». Привычный вкус в новом исполнении, при этом сырки менее калорийные, чем конфеты, и сделаны на основе нежного творожного сыра, что делает их оптимальным выбором для легкого десерта и полезного перекуса. Надеемся, подобные новинки позволят вывести сегмент десертных сырков на новый уровень», – отметили в компании «Савушкин продукт».
Конфетные сырки весом по 40 граммов упакованы во флоу-паки. Их дизайн также отсылает к легендарным конфетам. Хранить творожные десерты можно в холодильнике до 20 дней. Новинки уже поставлены в крупные торговые сети.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
Курсы в банках
на 09.06.2020
Конвертация в банках
на 09.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте