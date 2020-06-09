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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 818 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ


17:38 09.06.2020

На начало 2020 года в Минской области насчитывалось 818 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, по сравнению с 2010 годом их число увеличилось на 42,8%.

На 1 января 2020 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 45,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 33,8 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные и пахотные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились более чем в 2 раза. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 58 гектаров сельскохозяйственных земель.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 3,1 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,4 раза, животноводства – на 61,4%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2019 году она составила 2,1% (в 2010 году – 0,9%), в производстве продукции растениеводства – увеличилась с 1,5% до 4,1%, животноводства – с 0,3% до 0,4%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

В 2019 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 34,2 тыс. тонн (130,9% к 2018 году), картофеля – 131,7 тыс. тонн (111,7%), овощей – 72,7 тыс. тонн (105,9%), свеклы сахарной – 53,8 тыс. тонн (98,9%), фруктов и ягод – 8 тыс. тонн (88,6%).

Так, располагая 2,5% от общей площади сельскохозяйственных земель в области, фермерские хозяйства в 2019 году производили 15,4% общеобластного объема овощей, 8,7% картофеля, 5,6% фруктов и ягод, 2,7% свеклы сахарной, 2,6% рапса, 1,8% зерна. При этом доля фермерского сектора в производстве зерна по сравнению с 2010 годом увеличилась в 2,6 раза, свеклы сахарной – в 2,7 раза, овощей – в 3 раза, картофеля – в 3,6 раза, фруктов и ягод – в 14 раз.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2019 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 1%, молока – 0,1%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 15,2%.
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