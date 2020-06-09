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ЭКОНОМИКА РБ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СПЕЦИАЛИСТ В БЕЛАРУСИ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ НА «УДАЛЕНКЕ» - ОПРОС
16:59 09.06.2020
Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 972 специалистов, имеющих возможность работать удаленно, с целью узнать, насколько это оказалась комфортным и хотят ли они продолжать работать удаленно после коронавируса.
Согласно опросу, более 70% из опрошенных специалистов подтвердили переход на удаленную всего штата или части. При этом 18% указали на работу в офисе или на производстве в полном составе.
Причем 57,4% респондентов ответили, что работают из дома полную неделю, 24,3% указали на необходимость ездить на работу каждый день. Наиболее распространенная причина – невозможность выполнять ее из дома.
Среди участников опроса 71,9% поддержали удаленную работу и ответили, что им нравится. В качестве плюсов опрошенные отметили экономию времени на дорогу, экономию денег и времени на еду и сборы.
При этом, 37,8% респондентов отметили, что их эффективность при работе из дома увеличилась, еще около 37% указали, что хотя первое время и было непросто самоорганизоваться, сейчас их эффективности ничего не угрожает и рабочие процессы удалось наладить. Поэтому из опрошенных каждый второй обрадуется, если им придется еще несколько месяцев работать в дистанционном режиме, и только 13,3% специалистов будут расстроены.
Кроме того, по результатам опроса заметно, что с переходом на удаленную работу уровень стресса у специалистов снизился. Если до перехода на дистанционную работу на достаточно высокий уровень стресса (от 8 до 10) указали около 28%, то с переходом на «удаленку» этот показатель снизился до 12,3%.
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