ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СПЕЦИАЛИСТ В БЕЛАРУСИ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ НА «УДАЛЕНКЕ» - ОПРОС


16:59 09.06.2020

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 972 специалистов, имеющих возможность работать удаленно, с целью узнать, насколько это оказалась комфортным и хотят ли они продолжать работать удаленно после коронавируса.

Согласно опросу, более 70% из опрошенных специалистов подтвердили переход на удаленную всего штата или части. При этом 18% указали на работу в офисе или на производстве в полном составе.

Причем 57,4% респондентов ответили, что работают из дома полную неделю, 24,3% указали на необходимость ездить на работу каждый день. Наиболее распространенная причина – невозможность выполнять ее из дома.

Среди участников опроса 71,9% поддержали удаленную работу и ответили, что им нравится. В качестве плюсов опрошенные отметили экономию времени на дорогу, экономию денег и времени на еду и сборы.

При этом, 37,8% респондентов отметили, что их эффективность при работе из дома увеличилась, еще около 37% указали, что хотя первое время и было непросто самоорганизоваться, сейчас их эффективности ничего не угрожает и рабочие процессы удалось наладить. Поэтому из опрошенных каждый второй обрадуется, если им придется еще несколько месяцев работать в дистанционном режиме, и только 13,3% специалистов будут расстроены.

Кроме того, по результатам опроса заметно, что с переходом на удаленную работу уровень стресса у специалистов снизился. Если до перехода на дистанционную работу на достаточно высокий уровень стресса (от 8 до 10) указали около 28%, то с переходом на «удаленку» этот показатель снизился до 12,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
валюта курс
EUR 2.6783
USD 2.3785
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6783 -0.0053
USD 2.3785 +0.0053
RUB 3.4592 -0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6790
USD 2.3790 2.3800
RUB 3.4550 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1250
EUR/RUB 77.2500 77.6500
USD/RUB 68.8000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте