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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В БГУ ПРОЙДЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ


16:50 09.06.2020

В 2020 году вступительная кампания в Белорусский государственный университет (БГУ) пройдет по новым правилам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, нововведения коснутся технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных испытаний.

«Изменения направлены на оперативную подачу документов, сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей», - пояснили в БГУ.

С этой целью расширен функционал личного кабинета абитуриента. Увеличен перечень документов, которые можно подать в электронном виде. Теперь поступающие, помимо заполнения онлайн-анкеты, распечатки заявления и загрузки фото, могут разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Подчеркнем, электронный ресурс не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в приемные комиссии своих факультетов, минуя зоны по выдаче и заполнению бланков.

Еще одной новой функцией личного кабинета станут электронные очереди подачи документов. Каждому зарегистрировавшемуся абитуриенту будет рекомендовано наиболее комфортное время обращения в приемную комиссию. Данная услуга носит необязательный характер. Право выбора времени остается за поступающим.

При проведении внутренних вступительных испытаний будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры. Уменьшен количественный состав групп, рассадку на письменных экзаменах организуют с учетом требований социального дистанцирования, увеличат количество используемых аудиторий. Ежедневно для приема вступительных экзаменов будет задействовано более 30 аудиторий.

Также среди нововведений этого года отмечается проведение внутренних вступительных испытаний для выпускников УССО, поступающих на сокращенную форму обучения, во всех вузах по единым программам.

В период приемной кампании БГУ начнет работать «горячая линия» с многоканальным телефоном (8(017) 209-50-85), где абитуриенты смогут получить консультацию по любым вопросам поступления.
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