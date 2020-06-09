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ЭКОНОМИКА РБ
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ MINSK SMART CITY FORUM-2020 ПРОЙДЕТ 16-19 ИЮНЯ
16:33 09.06.2020
C 16 по 19 июня 2020 г. пройдет онлайн-мероприятие Minsk Smart City Forum-2020.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ), на форуме эксперты в сфере создания «умных городов» представят реализованные проекты и лучшие практики в области транспорта и регулирования дорожного движения, городской мобильности, безопасности, экомониторинга, ЖКХ и пр.
Участники форума получат практические рекомендации и пошаговые алгоритмы в области планирования и реализации проектов «умных городов».
Опытом внедрения концепции SmartCity поделятся представители различных белорусских городов, будут презентованы действующие смарт-решения столицы, областных и районных центров, а также других населенных пунктов.
Ознакомиться более подробно с условиями участия в мероприятиями можно по ссылке.
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