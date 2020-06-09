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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПОДГОТОВКУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ ИЗ СРЕДСТВ ВИТЕБСКОГО БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНО 330 ТЫС. РУБЛЕЙ


16:08 09.06.2020

В этом году в Витебской области 31 загородный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием примет детей на оздоровление. С 15 июня откроются первые восемь лагерей, а затем ежедневно будут открываться по 5-7 лагерей.

Как сообщает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на данном этапе лагеря готовят к приемке. В этом году на подготовку оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерей к летнему сезону из средств областного бюджета направлено 330 тыс. рублей, из средств, заработанных на республиканском субботнике 130 тыс. рублей, порядка 600 тыс. рублей направят собственники.

К вопросу безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях подходят серьезно. В этом году, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, это актуально как никогда. Особое внимание – отбору детей в оздоровительные лагеря. Они будут приниматься по представлению медицинских справок с информацией об отсутствии контакта первого уровня по инфекции СOVID-19, выданных по месту жительства в порядке, определенном Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Персонал, отъезжающий на работу в лагеря, пройдет полное медицинское обследование. Лиц с признаками респираторной инфекции к работе не допустят. Ежедневно будет проводиться термометрия детей и сотрудников. Все лагеря обеспечат достаточным количеством антисептиков. Перед заездом, в период смены и после ее окончания уборка комнат, корпусов, пищеблока будет проводиться с применением средств дезинфекции.

Родительские дни в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием исключаться. Также ограничат проведение в лагерях массовых мероприятий. В основном они пройдут на свежем воздухе и в рамках одного отряда.

Более 13000 детей с 1 июня посещают оздоровительные лагеря дневного пребывания при учреждениях образования области. Под их базы задействованы 372 школы. С целью организации летнего отдыха и оздоровления детей в области разработана Комплексная программа оздоровления и летней занятости учащихся "Лето 2020", в которой определены основные этапы и перечень организационных, воспитательных и контрольных мероприятий, проводимых в ходе летней оздоровительной кампании.

В летний период особое внимание будет уделено оздоровлению детей, нуждающихся в социальной защите. Различными формами оздоровительных мероприятий будут охвачены 1650 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 430 детей-инвалидов, 300 детей с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, около 800 – состоящих в СОП.
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