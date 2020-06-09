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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «АЛИВАРИЯ» ПРЕДСТАВИЛА СПЕЦИАЛЬНОЕ ПИВО KAROL JAN WHITE HOPE


15:19 09.06.2020

Компания «Аливария» представила специальное пиво Karol Jan White Hope.

Karol Jan White Hope — это специальное светлое пиво с пшеницей и ароматом терна (дикой сливы). Новинка обладает насыщенным пшеничным вкусом и мягкой сладостью, которая переходит в легкую терновую кислинку в послевкусии. На полках магазинов напиток появится уже в середине июня.

Линейка «Karol Jan» — это особенные сорта пива, сваренные в честь Кароля Яна Чапского – известного мэра Минска и владельца пивоваренного завода «Богемия» (в настоящее время «Аливария»). Образ Чапского, известного своей неординарностью и страстью ко всему новому, вдохновил пивоваров на создание необычной новинки — специального пива с пшеницей и терном. Во вкусе Karol Jan White Hope преобладает пшеничность, а терновая ягода привносит приятный аромат и легкое послевкусие. Напиток прекрасно сочетается с сырами, морепродуктами и легкими десертами.

«Каждый сорт Karol Jan — уникальный, со своей особенной идеей. Вдохновение на создание сортов из этой линейки нам дает история жизни Кароля Яна Чапского. Бывший мэр Минска был находчивым человеком и не боялся своих идей в надежде сделать любимый город лучше, - рассказал старший бренд-менеджер Karol Jan Анна Глаз. - Название сорта — White Hope — это аллюзия на личность Кароля Яна Чапского, что на русский язык переводится как «человек великих надежд».

Пшеничный лагер Karol Jan White Hope будет доступен в магазинах по всей стране в формате 0,44 литра. Рекомендованная цена на полке — 2,25 BYN.

Компания «Аливария» предупреждает, что чрезмерное употребление слабоалкогольных напитков вредит здоровью.
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