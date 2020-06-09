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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА БОЛЬШОЙ ПАРТИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ РЫБОЛОВНЫХ СЕТЕЙ
14:10 09.06.2020
Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза порядка 17 тысяч единиц запрещенных рыболовных сетей из Китая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС Минской региональной таможне, при досмотре грузовика SCANIA таможенники обнаружили рыболовные сети, фактические размеры ячей которых значительно отличались от данных, заявленных в товаросопроводительных документах.
Эксперты Таможенной лаборатории предположения подтвердили: фактический размер ячей составлял менее 100 мм, а диаметр нитей - менее 0,5 мм. Рыболовные сети с такими характеристиками являются орудием добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенным ко ввозу на территорию Евразийского экономического союза (решение коллегии ЕЭК №30 от 21.04.2015 г.).
Общая длина сетей составила более 1,3 тысяч километров. Этого могло бы хватить, чтобы покрыть длину рек Днепр, Неман, а также половину реки Припять, протекающих по территории Беларуси.
Минская региональная таможня проводит дальнейшую проверку.
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