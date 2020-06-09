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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 62%


13:57 09.06.2020

По итогам пяти месяцев экспорт товаров промышленного и потребительского назначения на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) увеличился на 62% до 23 млн BYN.

Как сообщил начальник управления торгов промышленным и потребительскими товарами БУТБ Антон Зарецкий, более 80% всех экспортных сделок обеспечили продажи строительных материалов.

«В структуре продаж сегодня преобладают стройматериалы и в первую очередь блоки из ячеистого бетона. Более того, последние несколько месяцев мы наблюдаем заметный рост спроса на эту продукцию со стороны покупателей из России, Литвы и Польши. Причем сделки совершаются по 100%-ой предоплате с отгрузкой товара со склада продавца. То есть для отечественных экспортеров условия довольно выгодные. В ближайшей перспективе рассчитываем также нарастить экспортные поставки силикатного кирпича и строительных смесей. С этой целью активно прорабатываются рынки стран-соседей и дальнего зарубежья», – отметил представитель биржи.

В целом, по словам Антона Зарецкого, на фоне пандемии COVID-19 интерес к площадке промышленных и потребительских товаров заметно вырос.

«Такая тенденция характерна как государственных предприятий, так и частного бизнеса. Первые стремятся оптимизировать закупки и используют биржевой механизм как альтернативу тендерам, а для вторых наша площадка – это дополнительный канал сбыта продукции. У нас нет ограничений по минимальной или максимальной партии товара, поэтому среди участников торгов немало индивидуальных предпринимателей. К тому же с апреля этого года участвовать в торгах можно с любого мобильного устройства. Это стало весомым плюсом для компаний, перешедших на удаленный режим работы», – подчеркнул эксперт БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, всего за январь-май 2020 г. в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ совершено порядка 29 тыс. сделок на сумму 173 млн BYN.
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