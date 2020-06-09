С недавнего времени совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» (компания «beCloud») запустило услугу «Облачная видео-конференц-связь IVA MCU».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ), первым, кто протестировал возможности данной услуги, стало государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». Институт провел практико-ориентированный вебинар с участием представителей 160 учреждений образования Минской области.

Кроме того, сервис видео-конференц-связи в тестовом режиме используют более 10 школ. До конца учебного года все учреждения образования страны могут протестировать возможности облачной видео-конференц-связи бесплатно.