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ЭКОНОМИКА РБ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ТЕСТИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНОЙ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ IVA MCU
13:41 09.06.2020
С недавнего времени совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» (компания «beCloud») запустило услугу «Облачная видео-конференц-связь IVA MCU».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ), первым, кто протестировал возможности данной услуги, стало государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». Институт провел практико-ориентированный вебинар с участием представителей 160 учреждений образования Минской области.
Кроме того, сервис видео-конференц-связи в тестовом режиме используют более 10 школ. До конца учебного года все учреждения образования страны могут протестировать возможности облачной видео-конференц-связи бесплатно.
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