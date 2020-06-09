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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ САЛОН СВЯЗИ МТС ЗАРАБОТАЛ В МИНСКЕ


13:18 09.06.2020

Компания МТС открыла новый салон связи в столице, который расположен в торговом центре «Скала» (ул. Петра Глебки, 5).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в офисе представлен широкий ассортимент гаджетов: планшеты, смартфоны и другие «умные» устройства, а также аксессуары. Купить понравившуюся модель можно со скидкой или оформить в рассрочку без переплат.

Для удобства посетителей работает электронная очередь. Профессиональные консультанты помогут подобрать подходящее устройство, расскажут о действующих акциях, помогут с активацией необходимых услуг связи.
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