ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ГАДЖЕТЫ

12:49 09.06.2020 В индустриальном парке зарегистрирован новый резидент. Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», зарегистрировано белорусско-российское ООО «Дельфидиа», которое специализируется на производстве медицинских приборов и телемедицине. Проект компании "Организация в Китайско-белорусском индустриальном парке производства индикаторных тест полос и систем дистанционного контроля здоровья" предполагает выпуск инновационной электронной продукции по дистанционному мониторингу состояния здоровья человека. Планируется организовать современное производство электронных устройств (глюкометры, кардиогаджеты, пульмогаджеты и т.п.) и индикаторных тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови человека. Деятельность предприятия будет направлена на создание и внедрение инновационной продукции для сфер здравоохранения, образования, физической культуры, спорта и домашнего самоконтроля.