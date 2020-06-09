|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ГАДЖЕТЫ
12:49 09.06.2020
В индустриальном парке зарегистрирован новый резидент.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», зарегистрировано белорусско-российское ООО «Дельфидиа», которое специализируется на производстве медицинских приборов и телемедицине.
Проект компании "Организация в Китайско-белорусском индустриальном парке производства индикаторных тест полос и систем дистанционного контроля здоровья" предполагает выпуск инновационной электронной продукции по дистанционному мониторингу состояния здоровья человека.
Планируется организовать современное производство электронных устройств (глюкометры, кардиогаджеты, пульмогаджеты и т.п.) и индикаторных тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови человека.
Деятельность предприятия будет направлена на создание и внедрение инновационной продукции для сфер здравоохранения, образования, физической культуры, спорта и домашнего самоконтроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
Курсы в банках
на 09.06.2020
Конвертация в банках
на 09.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте