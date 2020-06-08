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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 18 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
12:31 09.06.2020
18 июня заместитель начальника Белорусской железной дороги Сергей Сизин проведет «прямую телефонную линию» по содержанию платформ, остановочных пунктов, переездов и пешеходных переходов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону (+375- 17) 225-24-24.
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