ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО БЖД 18 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»

12:31 09.06.2020 18 июня заместитель начальника Белорусской железной дороги Сергей Сизин проведет «прямую телефонную линию» по содержанию платформ, остановочных пунктов, переездов и пешеходных переходов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону (+375- 17) 225-24-24.