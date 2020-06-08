ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ НОВИНКУ - МАЙОНЕЗ «МЕСТНОЕ ИЗВЕСТНОЕ»

11:57 09.06.2020 ОАО «Минский маргариновый завод» выпустило новинку - майонез под торговой маркой «Местное известное». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», майонез, разработанный технологами предприятия вместе с шеф-поваром торговой сети «Грин», не содержит консервантов, красителей и усилителей вкуса, имеет 71% жирности. Упаковка – стеклянная баночка 300 мл. В скором времени продукт-новинка появится в продаже в торговой сети «Грин».