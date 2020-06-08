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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ НОВИНКУ - МАЙОНЕЗ «МЕСТНОЕ ИЗВЕСТНОЕ»
11:57 09.06.2020
ОАО «Минский маргариновый завод» выпустило новинку - майонез под торговой маркой «Местное известное».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», майонез, разработанный технологами предприятия вместе с шеф-поваром торговой сети «Грин», не содержит консервантов, красителей и усилителей вкуса, имеет 71% жирности. Упаковка – стеклянная баночка 300 мл.
В скором времени продукт-новинка появится в продаже в торговой сети «Грин».
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