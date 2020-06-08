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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЗЯЙСТВА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К МАССОВОЙ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ


11:44 09.06.2020

Хозяйства Витебской области приступили к массовой заготовке кормов.

Как пишет газета «Витебские вести», всего нужно убрать 240 тыс. га трав.

По словам заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Михаила Придыбайло, в первом укосе будет задействовано 511 кормоуборочных комбайнов, 974 косилки, 600 пресс-подборщиков, свыше 520 граблей, в том числе 152 с захватом шесть и более метров.

Важным элементом в заготовке качественных кормов является работа комбинированных пресс-подборщиков с обмоткой рулонов в стретч-пленку.

На поля выйдут 62 таких агрегата. Установлена сезонная норма выработки на каждый – 5 тыс. т.

К стойловому периоду поставлена задача заготовить в стретч-пленку 300 тыс. т высококачественных кормов.
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