|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИМПОРТЕР RENAULT В БЕЛАРУСИ ПОДАРИЛ СТОЛИЧНЫМ МЕДИКАМ 10-Й БОЛЬНИЦЫ АВТОМОБИЛЬ
10:54 09.06.2020
Импортер Renault в Беларуси подарил столичным медикам 10-й больницы новый автомобиль.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, машина оснащена современным оборудованием и возможностью кислородной поддержки пациентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2020
Курсы в банках
на 08.06.2020
Конвертация в банках
на 08.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте