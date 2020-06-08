ЭКОНОМИКА РБ

ИМПОРТЕР RENAULT В БЕЛАРУСИ ПОДАРИЛ СТОЛИЧНЫМ МЕДИКАМ 10-Й БОЛЬНИЦЫ АВТОМОБИЛЬ

10:54 09.06.2020 Импортер Renault в Беларуси подарил столичным медикам 10-й больницы новый автомобиль. Как сообщает Telegram-канал Минздрава, машина оснащена современным оборудованием и возможностью кислородной поддержки пациентов.