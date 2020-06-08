Министерство транспорта и коммуникаций вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования с 1 июля по 20 сентября 2020 года,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной температуре воздуха выше 25˚С не должна превышать 6 тонн.

При этом ограничения не распространяются на участки платных автомобильных дорог, автодорогу М14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска, участок автодороги Р80 Слобода - Паперня, км 0 - км 14,7.

Ограничения предусматривается не распространять также на автодороги, по которым обязаны проезжать водители, следующие транзитом через территорию Беларуси на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, по перечню согласно приложению 1 к постановлению Совета Министров от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19».

При возникновении угрозы сохранности дорог владельцы вправе до принятия соответствующего решения о временном ограничении или временном запрещении движения транспортных средств по этим дорогам вводить по согласованию с ГУ ГАИ МВД, УГАИ УВД временные (сроком до 10 дней) ограничения массы и нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.