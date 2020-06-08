Унитарное предприятие «A1» прекращает действия услуг SMS Wi-Fi 60 и SMS Wi-Fi 180.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 18 июня 2020 года данные сервисы больше не будут доступны для подключения.

При этом до 31 августа 2020 года продолжается инициатива #оставайсяонлайн, в рамках которой абонентам бесплатно предоставляется базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам в видеосервисе VOKA.