Оплату проезда с помощью QR-кода в маршрутных такси города могут запустить уже в июне. Такую перспективу обсудили 8 июня городские власти с представителями «Белинвестбанка» и компании LWO, которые внедряют мобильный платежный сервис «Оплати» в разных регионах страны.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», тестовая эксплуатация системы на одном или нескольких городских маршрутах может начаться уже к середине месяца. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками. В перспективе сервис распространят на другие маршрутные такси.

Для водителя маршрутки, которому важно контролировать оплату проезда, разработано мобильное приложение. В нем 4 счетчика, с помощью которых можно будет отслеживать количество пассажиров, оплативших проезд за всю рабочую смену, за один рейс, на каждой конкретной остановке. Предусмотрен счетчик и для наличной оплаты: водитель сможет вести подсчет таких пассажиров, добавляя их в приложение вручную.

Пассажир сможет рассчитаться за поездку с помощью сервиса «Оплати».