|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПУЩЕН СЕРВИС «МТС КОММУНИКАТОР» ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ
09:19 09.06.2020
Оператор МТС запустил сервис «МТС Коммуникатор», с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут делать SMS и Viber-рассылки своим клиентам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с помощью сервиса «МТС Коммуникатор» можно быстро отправить необходимое сообщение, а также запланировать рассылку информации на определенную дату и время.
Отправка осуществляется по двум каналам на выбор: SMS-сообщения доставляются во все сети Беларуси и другие страны, по Viber — только в сети операторов Беларуси. «МТС Коммуникатор» обеспечивает бесперебойную отправку: если сообщение не будет доставлено по каналу SMS, оно будет доставлено по каналу Viber. Кроме того, отправителю доступна подробная статистика о статусе доставки сообщений.
Также пользователь сервиса может зарегистрировать альфа-имя: в поле «Отправитель» будет отображаться название организации или услуги. Таким образом, абонент поймет, от кого пришло сообщение.
Стоимость одного отправленного SMS-сообщения в сети МТС — 0,015 рубля, SMS в сети других операторов — 0,017 рубля.
Стоимость сервисного Viber-сообщения — 0,01 рубля, рекламного — 0,03 рубля. Стоимость альфа-имени Viber — 500 рублей — в эту сумму уже включены сервисные и рекламные сообщения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2020
Курсы в банках
на 08.06.2020
Конвертация в банках
на 08.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте