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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ЕС И ПРООН


18:00 08.06.2020

Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Минэкономики поддержат кластерные и социально-значимые инициативы в 12 районах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, конкурс инициатив, направленных на развитие предпринимательской активности, стартовал в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Финансовая поддержка будет предоставляться инициативам по двум тематическим направлениям.

Кластерная инициатива – комплекс мероприятий по организации совместной деятельности территориально-локализованных юридических и физических лиц с намерением создать кластер, направленный на развитие и усиление конкурентоспособности его участников.

Социально-значимая инициатива – комплекс мер по поддержке деловой инициативы, направленной на решение какой-либо социальной проблемы, развитие инклюзии или расширение поддержки социально уязвимых групп.

Реализация инициатив будет способствовать повышению предпринимательской активности, решению задач местного экономического развития, развитию взаимодействия между организациями некоммерческого сектора, органами местного управления и самоуправления и бизнес-сообществом.

«Мы хотим поддержать инициативы, реализация которых даст экономический, социальный и экологический эффекты. Бизнес-идеи должны быть актуальными для той территории, где планируется их воплощение, устойчивыми, реалистичными и инновационными. Надеемся, что предложенная поддержка будет способствовать восстановлению экономики регионов в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации», – прокомментировала Ирина Бабаченок, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь.

«Мы надеемся, что финансирование кластерных и социально-значимых инициатив не только поможет в преодолении социальных и экономических последствий пандемического удара, но также будет способствовать решению долгосрочных проблем наиболее уязвимых групп общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономики», – отметил глава Представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шюбель.

«Инициативы, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на решение конкретных задач регионального развития Беларуси. Они должны способствовать местному устойчивому экономическому росту, возможности иметь достойную работу, обеспечению гендерного равенства, содействовать цифровизации и инновациям. Мы ожидаем от заявителей нестандартных подходов к решению задач в области развития с использованием новых методов, идей и продуктов», – сказала Александра Соловьева, постоянный представитель ПРООН в Беларуси.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте ПРООН и на сайте конкурса. Прием заявок проводится в электронном виде с 5 июня 2020 года по 31 июля 2020 года включительно на сайте конкурса.

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики.
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