Индекс цен вторичного рынка жилья снизился за последнюю неделю, с 1 по 8 июня 2020 года, на 0,3% и составил 1402 $/м2. На таком уровне цены находились в начале 2020 года.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, цены на первичном рынке жилья изменились на те же 0,3%, но со знаком «плюс». На данный момент за квартиры в новостройках Минска просят в среднем 1316 $/м2.

Разрыв между средней ценой на первичном и вторичном рынках составил 86 $/м2 — это минимум за последние полгода.

По сравнению с предыдущей неделей продавцы не так охотно корректировали цены: с тех пор, как цены на «вторичке» начали снижаться, скидок за неделю было меньше только в период майских праздников.

Также стоит отметить, что средний уровень цен у квартир, которые только вышли на рынок, оказался самым высоким за последний месяц.

Динамика объема предложения остается положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1,6%, существенных различий между типами квартир выявлено не было. Что касается районов города, то предложение квартир сократилось в Советском (-0,8%) и Первомайском (-1,8%). Среди остальных выделяется Центральный район столицы, где в продаже стало на 5.3% больше объектов.

Текущий объем предложения является максимальным c марта 2016 года.

Единственным типом квартир с положительной динамикой цен оказались 4-комнатные (+0,2%). Среди остальных максимальные темпы снижения цен демонстрировали 2-комнатные квартиры (-0,7%).

Вторую неделю подряд наиболее ощутимое снижение цен наблюдается в Центральном районе столицы. На этот раз средний уровень цен опустился на внушительные 2,2%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 821 $/м2 (-0,2%), Витебск — 634 $/м2 (-0,5%), Гомель — 638 $/м2 (-0,4%), Гродно — 739 $/м2 (-0,6%), Могилев — 649 $/м2 (-0,4%).