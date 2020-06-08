Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) приняла решение о расширении своей членской базы в регионах Беларуси, ЕАЭС и за рубежом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РКП, вводится система Бизнес-амбассадоров конфедерации (уполномоченных представителей).

РКП приглашает активных, настроенных на сотрудничество владельцев бизнеса из всех регионов Беларуси.

«Объявляем конкурс на утверждение официальных представителей конфедерации в каждом городе, населенном пункте с правом использования символики, информации, представительских полномочий и рекламы на зданиях или в офисах представителей конфедерации. Приглашаем студентов, стажеров, практикантов в качестве волонтеров. Это обеспечит развитие новых проектов, внутренней и международной кооперации, и продвижению интересов белорусских предприятий-членов и привлечение прямых инвестиций в проекты бизнеса и регионов, в том числе в проекты, утвержденные местными органами власти», - призывают в РКП.

В конфедерации созданы и развиваются информационные ресурсы, каждый член конфедерации, его руководители бесплатно получают личный мобильный кабинет в приложении (Androidи Apple). Также конфедерация имеет ресурс в виде социальных сетей.