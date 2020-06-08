С положительными результатами завершен процесс сертификации авиационной аварийной портативной УКВ радиостанции Р-855А1-406. По результатам испытаний ОАО «Техника связи» получило сертификат типового одобрения Секретариата КОСПАС–САРСАТ (Монреаль, Канада).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, сертификат подтверждает, что радиостанция Р-855А1-406 соответствует техническим требованиям международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС–САРСАТ.

Благодаря проведенной работе ОАО «Техника связи» получило право на реализацию радиостанций Р-855А1-406, предназначенных для оснащения воздушных судов с целью передачи сигналов бедствия в аварийных ситуациях на частотах, использующихся в международной спутниковой поисково-спасательной системе КОСПАС-САРСАТ, и обеспечивающих привод к месту аварии поисковых аварийно-спасательных средств.

В настоящее время организация объединяет 45 государств, а система Коспас-Сарсат предоставляет для органов поиска и спасания (SAR) аварийные сообщения и информацию о местоположении по всему миру морских, авиационных и наземных пользователей, находящихся в бедственной ситуации.

Радиостанция имеет режимы работы «МАЯК» и «СВЯЗЬ». В режиме «МАЯК» радиостанция поочередно излучает сигналы на частотах 406,040 МГц и 121,5 МГц.

На частоте 406,040 МГц радиостанция передает в систему КОСПАС-САРСАТ кодированную информацию, обеспечивающую идентификацию аварийного объекта по принадлежности к конкретному потребителю и координаты его местоположения с использованием данных встроенного в радиостанцию приемника ГЛОНАСС/GPS.

На частоте 121,5 МГц радиостанция передает сигнал, модулированный свип-тоном, для пеленгации и ближнего поиска поисково-спасательными средствами места аварии с помощью типовых автоматических радиокомпасов, работающих на частоте 121,5 МГц. По истечении 24 часов работы передача сигнала на частоте 406,040 МГц и работа приемника ГЛОНАСС/GPS прекращаются, а передача сигнала на частоте121,5 МГц продолжается.

В режиме «СВЯЗЬ» радиостанция обеспечивает двухстороннюю симплексную связь потерпевших бедствие с поисково-спасательными службами на частоте 121,5 МГц, при этом передача сигнала на частоте 406,040 МГц не прекращается в течении первых 24 часов работы после включения радиостанции.

Коспас-Сарсат (англ. Cospas-Sarsat) — международная спутниковая поисково-спасательная система. При аварийных ситуациях на судах и самолетах оповещает о бедствии и местоположении персональных радиобуев, установленных на них.